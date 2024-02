FANO - La trattativa elettorale tra i progressisti e l'attuale maggioranza di centrosinistra è naufragata ancora una volta. Una nuova fumata nera ha concluso l'incontro interlocutorio tra Azione e Pd, avvenuto nella serata di venerdì scorso. Posizioni sempre distanti e l'impressione che il margine della mediazione locale sia stato consumato per intero.

L’ultima speranza

Pietra sopra l'alleanza di campo largo, dunque? Non ancora, non del tutto. Alcuni coltivano infatti la speranza che i livelli nazionali dei partiti intervengano per evitare un'anomalia fanese nel quadro politico provinciale, orientato invece all’alleanza tra Pd e 5 Stelle nelle città principali. Un'opzione della zona Cesarini, un colpo di scena quasi cinematografico, che ha le ore contate: il voto del 9 giugno è sempre più vicino e una campagna elettorale deve essere condotta nei suoi tempi utili. La recente assemblea del Pd fanese ha riaperto una finestra sull’alleanza tra l'area dei progressisti, dei quali fanno parte i 5 Stelle, e la maggioranza di centrosinistra. I quadri del Partito democratico hanno incaricato il segretario Renato Claudio Minardi, al termine di un confronto partecipato e vivace, di effettuare un altro tentativo a favore del cosiddetto campo largo. E così è stato convocato l'incontro interlocutorio dell'altro ieri tra Azione e Pd. Nelle delegazioni i rispettivi segretari locali: Stefano Marchegiani nel primo caso; Renato Claudio Minardi nell'altro. L'esito del confronto avrebbe dovuto dare (e in effetti ha dato) il polso della situazione. Notevole l'attesa sia in area progressista, (che riunisce M5s, Azione, Psi, Verdi, il partito europeista Volt, le liste Bene Comune, Fano Ribella e Fano dei quartieri) sia nel centrosinistra: Pd, la lista In Comune e le liste del sindaco Massimo Seri. Ancora una volta però, più di ogni altro problema, ha potuto l'effetto divisivo delle primarie.

L’effetto divisivo

L'attuale maggioranza resta intenzionata a farle, i progressisti le escludono. Se, come sembra, gli elettori del centrosinistra saranno chiamati a scegliere il candidato sindaco della coalizione, lo faranno da una rosa con quattro petali: gli attuali assessori comunali Cristian Fanesi per il Pd, Cora Fattori per + Europa, Etienn Lucarelli per le liste del sindaco Seri e Samuele Mascarin per la lista in Comune. Tra i progressisti si sta invece facendo largo la candidatura di Stefano Marchegiani, ex vice sindaco durante la prima giunta Seri e attuale segretario di Azione Fano. Una giornata, venerdì scorso, dalla densa agenda politica. È iniziata con una riunione tra Pd e aspiranti candidati sindaco del centrosinistra. L'ha conclusa l'assemblea di Azione, cui appartengono il sindaco Seri e tre consiglieri comunali ora in maggioranza, convocata per illustrare e ratificare il percorso che ha portato all'adesione all'area progressista. Una ventina i partecipanti alla riunione, tra i quali il segretario regionale Tommaso Fagioli e il segretario provinciale Massimo Guidi. In conclusione è tramonta la prospettiva del campo largo, mentre nel centrodestra appare ormai in discesa la candidatura unitaria di Luca Serfilippi, attuale consigliere regionale della Lega. L'annuncio è atteso a giorni.