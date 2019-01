Due tonnellate di marijuana in riva al mare: preso in Albania l'ultimo scafista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Maxisequestro di quasi due tonnellate di marijuana alla foce del fiume Metauro: preso in Albania anche l’ultimo membro della banda di trafficantiNell’estate dell’anno 2016 un’operazione congiunta delle Squadra Mobili di Ancona e Pesaro si concludeva con ilche avevano scaricato la droga sul litorale fanese in prossimità della foce del fiume Metauro.Durante le concitate fasi dell’operazione, approfittando dell’oscurità della notte, uno dei trafficanti riusciva a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Le investigazioni intraprese consentivano di indentificare il fuggitivo nel ventitreenne albanese E. A. e di argomentare nei suoi confronti una dettagliata richiesta di emissione di un provvedimento restrittivo che culminava in un'ordinanza di custodia cautelare da scontare in carcere, emessa dal Gip di Pesaro. Il tempo trascorso non ha permesso all’albanese di sottrarsi alla giustizia italiana che, attraverso l’estensione delle ricerche in ambito internazionale, lo ha rintracciato in Albania, sottoponendolo alla misura restrittiva. Attualmente sono in corso le iniziative finalizzate alla sua estradizione in Italia, dove lo attenderà il processo che ha già visto condannati i suoi complici.