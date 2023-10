FANO È finito agli arresti domiciliari il 17enne trovato dai carabinieri la scorsa settimana in un’auto dove erano nascosti sei etti di droga e 5mila euro in contanti. A bordo c’era anche un 19enne. Tutti e due riesiedono nella zona di Fano. Il Tribunale dei Minorenni ha preso il provvedimento a seguito dell’informativa presenta dai militari della Compagnia di Osimo. Il blitz che aveva portato a perquisire l’auto condotta dal 19enne era scattato nel territorio di Loreto, in piena notte. Gettando sospetti su quella vettura che ospitava due giovani, i carabinieri avevano deciso di fermarla e operare un controllo approfondito.

Il nervosismo degli occupanti aveva lasciato intendere che l’abitacolo potesse nascondere qualcosa di illecito. E, infatti, erano spuntati i 600 grammi di hashish con un bilancino di precisione. Andando ancora a scandagliare il veicolo, i carabinieri avevano intercettato 5mila euro in contanti. I soldi, per la procura provento dello spaccio di droga, erano stati sequestrati, così come i sei etti di droga. Per il 19enne, incensurato, era scattato subito l’arresto. Il ragazzo era stato poi rimesso subito in libertà. Nei confronti del minorenne non erano scattati provvedimenti istantanei. Non l’ha però passata liscia: il tribunale competente, dopo aver esaminato la sua posizione sulla scorta delle indagini dei carabinieri osimani, ha emesso nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

