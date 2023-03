Fano, dramma in sala parto al Santa Croce: muore un neonato nello sgomento generale

FANO- Sgomento generale. E' la sensazione che si sta provando in queste ore a Fano per la morte, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 marzo, di un neonato all'ospedale Santa Croce. La notizia è emersa dopo diversi giorni in quanto solo ieri, 13 marzo, sono stati resi noti alcuni dettagli da parte del personale ospedaliero.

LEGGI ANCHE: Il dg di Torrette Gozzini: «Maraldo? Non è spoil system, ma devo poter scegliere i miei collaboratori»

La dinamica

Una giovane donna era arrivata per partorire nella notte, intorno alle 2, quando avrebbe avuto alcune complicazioni durante il travaglio facendo sì che il feto riscontrasse un battito sempre più tenue. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla morte del neonato, una morte provata ad evitare anche attraverso un paio di rianimatori che tuttavia non hanno sortito gli effetti sperati.