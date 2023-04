Fano, tragedia sul lavoro: Giacomo Ceseretti muore schiacciato da una pressa. Aveva 26 anni

FANO - Giacomo Cesaretti aveva 26 anni e questa mattina è rimasto vittima di un tragico infortunio sul lavoro alla Polver, azienda di verniciatura nella zona artigianale di Fano, in via Papiria. Si tratta di un giovane di Fano, che aveva frequentato il liceo Nolfi e risiedeva nella frazione di Roncosambaccio. L'incidente è avvenuto un quarto d'ora dopo le 7, all'inizio del turno di lavoro.

Giacomo è morto per schiacciamento durante la manovra di un carro ponte. L'allarme è stato lanciato dai colleghi di lavoro, sul posto sono arrivati, tra gli altri, i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118, quest'ultimo ha allertato anche l'eliambulanza. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare tanto che Icaro è ripartito senza il paziente a bordo. Sulla dinamica dell'incidente svolge accertamenti la polizia scientifica, insieme con gli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino.



La Polver srl è un'industria metalmeccanica, che occupa una trentina di dipendenti. Questa mattina davanti all'azienda hanno organizzato un presidio estemporaneo i sindacalisti di Cgil, Cisl, Uil per testimoniare la vicinanza ai lavoratori e ai familiari della vittima e segnalare l'emergenza della mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro anche nel territorio della provincia pesarese