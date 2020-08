Domani l’ultimo saluto a Cinzia. Seri: «Dolore aggiunto a dolore». ​Oggi la madre di Benedetta avrebbe compiuto 59 anni: riunite in Cielo

FANO - Domani alle 10 l’estremo saluto a Cinzia Gregorini, la mamma di Benedetta Vitali, quindicenne fanese che perse la vita nella strage della discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo, l’8 dicembre 2018. Il funerale sarà celebrato da don Gianni Petroni nella nuova chiesa del Carmine a Gimarra di Fano, la stessa dove quasi due anni fa la famiglia Vitali si riunì insieme con un numero impressionante di fedeli per dire addio a Benny. Sua madre avrebbe compiuto oggi 59 anni. Cinzia se n’è andata alle 17 di sabato scorso, a una manciata di ore dal suo compleanno, nell’ospedale Santa Croce a Fano, dov’era ricoverata a causa di una malattia implacabile che l’aveva aggredita già prima della tragedia alla Lanterna Azzurra.



Tutti coloro che l’hanno conosciuta ricorderanno la forza e la compostezza con cui affrontò un dolore atroce come la perdita della figlia, il coraggio con cui (pur con lo strazio nel cuore e lo sguardo colmo di tristezza) partecipò alle iniziative degli studenti e della scuola per testimoniare insieme con il marito Corrado Vitali la richiesta di giustizia e di sicurezza nei luoghi di incontro per i giovani. È però opinione comune che la tragedia di quasi due anni fa e il suo terribile contraccolpo emotivo abbiano accelerato l’evolvere infausto della malattia. Un destino amaro si è accanito su questa famiglia e adesso un motivo di consolazione è confidare che Cinzia abbia ritrovato Benedetta. È un pensiero ricorrente che accompagna i tanti messaggi di cordoglio affidati in queste ore alle reti sociali come Facebook.

La morte di Cinzia Gregorini ha colpito i fanesi e dello sgomento provato da un’intera città si è fatto portavoce il sindaco Massimo Seri: «La scomparsa di Cinzia aggiunge dolore al dolore, esprimo a nome di tutti i fanesi un sentimento di vicinanza e di affetto al marito Corrado e a tutta la famiglia, che conosco bene da tanto tempo». Prevista una partecipazione numerosa al funerale di domani, ma per effetto del distanziamento sociale la nuova chiesa del Carmine non potrà accogliere più di cento persone. Di conseguenza il parroco si avvarrà di altoparlanti all’esterno per fare in modo che il rito funebre possa essere seguito anche dal sagrato.

