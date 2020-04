Distrugge i vetri di cinque auto e manda all'ospedale tre carabinieri: denuncia e ricovero coatto per il clandestino

FANO - Tre carabinieri sono ricorsi ieri alle cure dei sanitari, feriti in modo leggero durante la colluttazione con un ventenne africano, accusato anche di avere sfondato tutti i finestrini di cinque automobili in sosta vicino all’incrocio fra le vie Trave e Fornace, a Fano. Il giovane è stato ricoverato nella psichiatria dell’ospedale Santa Croce, dov’è sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Denunciato all’autorità giudiziaria, dovrà rispondere sia dei danneggiamenti sia di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il ventenne è originario del Mali, è un immigrato irregolare, senza abitazione. I carabinieri l’hanno rintracciato in un casolare abbandonato, nella zona di Belgatto, dove viveva da qualche tempo in condizioni igienico sanitarie definite pessime. Sono risultate preziose le dettagliate informazioni sull’episodio dei danneggiamenti alle automobili (ieri intorno alle 5.45), fornite dai residenti in zona. Quando i militi del nucleo radiomobile l’hanno avvicinato, il giovane sarebbe andato su tutte le furie e li avrebbe aggrediti brandendo una grossa chiave inglese pesante 3 chili.

