In difficoltà col self service: un altro automobilista le scrocca il pieno di benzina

FANO - Un momento di disattenzione è costato salato a una fanese che si era appena fermata a una stazione di servizio nella zona dell’aeroporto. Aveva inserito il bancomat nella colonnina e digitato il codice pin, dimenticandosi però di indicare il numero della pompa da attivare.Le conseguenze? A lei il distributore automatico non aveva erogato una sola goccia di carburante, nonostante i ripetuti tentativi, ma è stata festa grande per il serbatoio di una seconda vettura arrivata nel frattempo. Digitato il numero della pompa da attivare, avrebbe fatto il pieno e addebitato 90 euro di carburante sul conto della donna. Resasi conto in seguito di quanto fosse accaduto, ha chiesto l’intervento della polizia. E' stata risolutiva la video-sorveglianza, che ha permesso ai poliziotti di identificare un uomo originario dell’Africa, denunciato a sua volta per furto aggravato.