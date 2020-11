Devastato il quartiere di Sant’Orso: in azione 200 ragazzini scatenati: identificati 10 minori

FANO - Se Halloween ha in sé un che di diabolico, tutto si è concentrato nella serata di sabato scorso nel quartiere di Sant’Orso, messo letteralmente a soqquadro da circa 200 ragazzi dai 14 ai 18 anni, che da varie parti della città e della periferia, si sono dati appuntamento nel quartiere. Qui si sono abbandonati ad ogni atto di vandalismo, distruggendo tutto ciò che incontravano sul passo delle loro scorribande: i giochi dei bambini nei parchi, gli arredi, le strutture pubbliche; è stato un susseguirsi di azioni teppistiche che hanno creato sia timori che rimostranze da parte dei residenti, provocati con lo scoppio di petardi e l’accensione di fumogeni nei pressi delle loro case.

La polizia locale non è stata inerte: 10 minori sono stati identificati, di cui 3 detenevano materiale esplodente la cui vendita è vietata ai minorenni; di tutti sono stati allertati i rispettivi genitori. Un ragazzo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale; altri 5 sono stati multati perché rinvenuti senza mascherina; in più sono stati redatti 4 verbali per violazioni alle norme del codice della strada ad altrettanti ragazzi che giravano in motorino e bicicletta. Ma non è finita qui, perché sono in corso indagini per identificare gli autori dei misfatti compiuti nella notte.

Tra l’altro Aset spa è intenzionata a sporgere denuncia contro ignoti per i danneggiamenti subiti. Sono stati rotti quattro lampioni dell’illuminazione pubblica vicino al campo da pallacanestro, rovesciati a terra e rovinati diversi cassonetti dell’igiene ambientale in via Bellandra, in via Divisione Carpazi e in via Sant’Eusebio , dove i contenitori della raccolta differenziata sono stati trascinati fino al centro della strada, ingombrandola. Sradicati i cestini portarifiuti. Ieri mattina l’opera di pulizia nel quartiere, per rimuovere la quantità di sporcizia lasciata in giro e per ripristinare ciò che era ancora utilizzabile, ha richiesto l’intervento di tre operatori.

Altro centro di baldorie è stato il parchetto che si trova tra via Del Ponte e via dei Pini. Qui il clamore è durato dalle 21.30 fino alle 4 del mattino, con una breve pausa in concomitanza con l’arrivo dei carabinieri verso mezzanotte e tre quarti. Al mattino sono state rinvenute 3 bottiglie di superalcolici, lattine di birra, cartacce e rifiuti vari sparsi sul tavolo e sul prato; un comportamento che a detta dei residenti, non si limita solo all’ occasione di Halloween, ma si protrae dall’estate scorsa.

Quanto accaduto ha destato la reazione del sindaco Massimo Seri che ha definito i fatti di Sant’Orso “intollerabili”: «Questa volta – ha detto – è stato passato il segno. Non mancheremo di andare fino in fondo per punire i colpevoli». Stessa reazione di condanna da parte degli assessori Cucchiarini e Brunori.

