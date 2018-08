Devasta il bar dove lavora la ex: arrestato â€‹cantante 58enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - La delusione per una storia d’amore sembra infatti giocare un ruolo centrale nella vicenda di un uomo, accusato di atti persecutori nei confronti di una giovane donna di origini marocchine, minacce, lesioni e danneggiamento al termine di un parapiglia nel chiosco bar in spiaggia.Un grumo di passioni fuori controllo tra il cinquantottenne cantante, la trentenne barista del chioschetto e il gestore dell’esercizio, che sarebbe intervenuto in difesa della donna. Nella colluttazione la barista e il gestore hanno riportato lividi ed escoriazioni guaribili fra sette e dieci giorni di cura. Tutt’intorno una baraonda di oggetti rotti, caduti o lanciati. Vetri infranti, cocci di bottiglie, cibo sparso un po’ ovunque, addirittura un’affettatrice tirata lontano.«Il mio assistito sostiene di essere lui l’aggredito», affermava ieri l’avvocato Umberto Levi, che ha assunto la difesa del cinquantottenne. La prosecuzione del processo è prevista per la giornata di domani, intanto l’accusato è tornato in libertà ma con l’obbligo di restare a una distanza di cautela (almeno 200 metri) sia dalla barista sia del gestore del chiosco bar.