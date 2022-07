FANO Con una delle manifestazioni più amate dai suoi cittadini, che vi partecipano non solo come spettatori, ma ciascuno a suo modo come protagonisti, la città rievoca e valorizza le sue origini romane, documentate ancora oggi, a distanza di oltre 2000 anni da strutture di straordinario valore artistico e strutturale.

Torna la Fano dei Cesari.Da giovedì 14 luglio a domenica 17, sarà tutto un susseguirsi di rievocazioni, di rappresentazioni, di giochi, di spettacoli che culmineranno con la corsa delle bighe nell’anello del Pincio, la cui immagine medioevale sarà retrodatata di diversi secoli. C’è stato un momento, dopo le alterne vicende del passato che hanno privato l’evento dello spettacolo finale che il taglio si ripetesse anche quest’anno a causa della pandemia, ma ponendo attenzione per quanto possibile a tutte le condizioni di sicurezza, l’assessore al turismo Etienn Lucarelli ha operato per riorganizzare la Fano dei Cesari, ribattezzata in modo più infelice “Fanum Fortunae” in tutti i suoi aspetti. Questo ha attirato l’attenzione anche della Camera di Commercio regionale che non solo ha sostenuto finanziariamente la rievocazione storica, ma è stata presente alla sua presentazione con il presidente Gino Sabatini, così come ha fatto la Bcc di Fano con il presidente Romualdo Rondina.«Per 4 giorni la prossima settimana – ha evidenziato Lucarelli - la città si riempirà di accampamenti e strutture didattiche che prenderanno vita ogni giorno a partire dalle 18, grazie alla collaborazione di 250 rievocatori storici provenienti da tutta Italia; scenografie, costumi, personaggi ,consentiranno a tutti, bambini e adulti, di vivere in una dimensione di particolare suggestione». Giovedì ci sarà l’inaugurazione e l’apertura degli accampamenti al Pincio, a cura del gruppo storico Simmachia Ellenon, mentre nell’area san Michele sarà allestita una domus a cura della Colonia Ivlia Fanestris. Alle ore 21 il sindaco e le vestali accenderanno il fuoco della Fano dei Cesari, che bdarà inizio alla manifestazione. Venerdì 15 luglio sarà la giornata dedicata ai bambini con la “Fano dei Cesarini”, all’insegna degli spettacoli ed una serie di attività dedicate ai ragazzi come la Corsa delle Bighette che avrà luogo alle ore 20 sempre al Pincio.. Finiti i giochi ci sarà una cena dedicata alle famiglie, grazie all’apertura del Thermopolium. Sabato 16 luglio si entra nel vivo con la giornata dedicata alla festa delle fazioni, le quali a partire dalle ore 19 insceneranno i “Ludi Fortunae”, spettacoli ed esibizioni che rappresentano al meglio il tema dell’edizione 2022: dedicata ai “popoli conquistati da Romani”.

I Bacchanalia, quindi contageranno tutta la città con musica e divertimento a partire dalle ore 20.30. Infine domenica 17 luglio, in “Pompa Magna”, vedrà protagoniste le quattro fazioni del cinghiale, del Delfino, del lupo e della volpe partecipare alla grande sfilata in costume romano con la sfilata che, come da tradizione, percorrerà il centro della città fino ad entrare nell’anello del Pincio passando sotto l’arco d’Augusto . Qui alle 21.30 prenderà il via la corsa delle bighe.