Papà e figlio annegati a Fano, la famiglia Zandri: «Grazie a chi ci è stato vicino in quest'ora buia». Raccolti 66mila euro

«Un sentito ringraziamento a tutti quelli che han voluto esserci vicini in quest'ora buia». La famiglia di Davide Zandri e del piccolo Fabio, morti annegati nello specchio di mare davanti a Gimarra di Fano, ha voluto ringraziare le migliaia di persone che hanno partecipato alla raccolta fondi dopo la tragedia. Raccolta che si è chiusa sabato con una donazione di quasi 66mila euro, mentre ieri la famiglia Zandri ha scritto una breve frase che fa trasparire tutto il dolore per la immensa perdita subita.

Una raccolta record i pochi giorni

Una iniziativa solidale organizzata dall'amica di famiglia Laura Martini sulla piattaforma Gofundme e che è rimasta aperta una settimana chiudendosi sabato. La cifra, giorno dopo giorno, è cresciuta grazie alla generosità di tantissimi anonimi benefattori che hanno dato quello che potevano (la minima cifra era 5 euro ma hanno donato anche mille euro) e che ora sarà gestita dal fratello di Davide per aiutare la cognata e i due nipoti a superare questo momento difficilissimo. La tragedia sia è consumata nel giro di pochi minuti il 9 luglio scorso, mentre Davide con due dei suoi tre figli più un amichetto stavano facendo il bagno nelle acque agitate dell'Adriatico. Davide e il piccolo Fabio di quasi 8 anni non sono riusciti a mettersi in salvo, intrappolati tra le onde che non gli hanno lasciato via d'uscita.