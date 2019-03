Danno fuoco nella notte all'auto parcheggiata di una coppia di medici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - A fuoco nella notte di ieri un’automobile parcheggiata lungo via Giuglini, a Fano nel quartiere di San Lazzaro: l’incendio è ritenuto di matrice dolosa. Le fiamme hanno infatti avvolto, fino a distruggerla, una vecchia Fiat Punto ferma da circa un anno e mezzo, che aveva la batteria staccata e che i proprietari avrebbero portato a rottamare proprio nella giornata odierna. Un risveglio piuttosto agitato per gli abitanti della zona. La vettura apparteneva a una coppia di medici, è andata in fiamme poco prima dell’una e le operazioni di spegnimento si sono concluse circa un’ora più tardi. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Fano: al momento si tratta di un episodio cui risulta difficile dare una spiegazione logica esauriente.