Cuccioli ritrovati nascosti in un camion. Si sospetta un traffico illecito di cani provenienti dall’Est Europa

FANO - Sono due cuccioli tenerissimi di razza shitsu e maltese, batuffoli di pelo - hanno meno di 12 settimane, che sono stati ritrovati dalla Polstrada di Fano all’interno di un camion che proveniente dalla Romania era diretto verso sud. E’ successo qualche notte fa all’area di servizio Metauro Ovest, lungo l’A14.

Una pattuglia della polizia autostradale in servizio durante un controllo di routine ha ispezionato anche il mezzo Mercedes con targa romena. A quel punto hanno scoperto i due cuccioli che chiaramente non erano stati microchippati nè avevano alcun documento di riconoscimento e di identificazione cpme il passaporto sanitario per animali d’affezione. Il camionista non ha saputo dare giustificazioni in merito ed è stato sanzionato pesantemente con oltre 1300 euro di multa per avere introdotto illegalmente i due cagnolini. Non solo. I due cuccioli sono stati sequestrati e affidati alle cure del locale canile sanitario comprensoriale di Pesaro. E’ intervenuto anche il servizio veterinario dell’Asur Area vasta 1 che dopo aver visitato i cagnolini li ha trovati in buone condizioni fisiche. Continuano le indagini della Polstrada per accertare perchè il camionista avesse con sè i due cagnolini: tra le ipotesi al vaglio anche quella di traffico internazionale o commercio abusivo di cani non registrati, consegnati e venduti senza alcuna certificazione.

