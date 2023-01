FANO E’ di 146.412 euro, a cui se nei aggiungono 78.557 erogati dalla Fondazione Carifano, l’esito del bando “Crowdfunding 2022”, giunto quest’anno ala seconda edizione. Dei 10 progetti ammessi, 8 hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta prefissati. Anche in questa seconda edizione la Fondazione, oltre a sostenere tutti i costi della campagna, si è impegnata a contribuire ai progetti che hanno raggiunto gli obiettivi concedendo i contributi richiesti sino ad un massimo di 10.000 euro ciascuno.



Il sostegno



A partecipare a questa iniziativa è stata anche la Rete del Dono che sulla propria piattaforma ha finalizzato la raccolta di contributi e ha formato le associazioni aderenti affinché potessero raggiungere con una strategia digitale adeguata gli obiettivi finanziari prefissati, obiettivo piuttosto complesso. Un sostegno è stato attribuito anche da Centro Servizi per il Volontariato.



Le proposte



Questi i progetti che sono stati finanziati: associazione Vivere Sereni rappresentata da Luciano Ordonselli: l’obiettivo di raggiungere i 25.000 euro è stato abbondantemente superato con la raccolta di 55.736 euro, a cui si aggiunge il contributo della Fondazione di 10.000 euro. Lo stesso contributo è stato dato a tutte le associazione che hanno superato la soglia di 10.000 euro. Il progetto di Vivere Sereni “Casa e vita” si occupa degli anziani soli e intende realizzare un centro diurno per i diversamente abili. Omphalos Autismo e Famiglie, rappresentata da Cristiana Fiorelli ha raccolto 26.275 euro, che con il contributo della Fondazione diventano 36.275 che consentiranno di ampliare l’offerta formativa per bambini.

Adamo, presieduta da Donatella Menchetti, associazione che si occupa di assistenza domiciliare ammalati oncologici ha raccolto 13.281euro; La Caritas diocesana rappresentata da Michela Pagnini ha raccolto per il contrasto alla povertà educativa 10.528 euro; l’associazione Mariposa di Colli al Metauro che si occupa con Denise Vannini e i suoi volontari di mantenere il più possibile gli anziani all’interno delle loro famiglie, ha raccolto 10.421 euro; l’associazione naturalistica Argonauta, in favore della cura dello stagno Urbani ha raccolto 10.003 euro; l’associazione Genitori e Figli per l’Inclusione di Francesca Busca per il progetto “facciamoci in 4” fa raccolto 10.001 euro. Tra l’altro l’associazione intende acquistare una bicicletta con guida posteriore perché possa essere utilizzata dai disabili.



Il contributo



A tutte queste associazioni la Fondazione ha assegnato un contributo aggiuntivo di 10.000 euro; L’Africa Chiama, rappresentata da Serena Pigliapoco ha raccolto 8.557 euro, cifra raddoppiata dalla Fondazione. L’intento è quello di promuovere il protagonismo giovanile nel nostro Paese. «Questo modello si è confermato ancora una volta efficace e valido – ha evidenziato il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola - in quanto ogni euro concesso dalla Fondazione ha consentito di raccoglierne altri due. Questo sistema virtuoso, da un lato responsabilizza l’associazione che si attiva per raggiungere l’obiettivo prefissato e dall’altro mette nelle condizioni la Fondazione di sostenere iniziative che hanno una effettiva ricaduta sul territorio».