Crolla nella notte la balaustra â€‹del ponte pedonale: ragazzi feriti

FANO - «Ho sentito un tonfo molto forte, mi sono girato e ho visto che la balaustra del ponticello aveva ceduto e che cinque o sei ragazzi, prima seduti lì sopra, erano caduti». Il consigliere comunale Luca Serfilippi è il testimone oculare dell’incidente, accaduto ieri notte sul passaggio pedonale sopra il torrente Arzilla, fra l’omonima spiaggia e il Lido. Il santuario della movida estiva fanese. «La balaustra – prosegue Serfilippi – è crollata intorno alle 3 e quando mi sono avvicinato, si erano già rialzati tutti i cinque o sei ragazzi che ci stavano seduti. Qualcuno zoppicava, uno in particolare perdeva sangue da un polpaccio e non riusciva a muovere il pollice di una mano ». L’informazione è stata confermata anche all’ora di pranzo. Ieri mattina due pattuglie della polizia municipale, insieme con il comandante Alessandro Di Quirico, erano sul posto per disciplinare il traffico dei pedoni durante i lavori per sostituire la balaustra con una protezione temporanea di metallo.