Crolla l'intonaco al Suffragio: per fortuna la gente se n'era già andata

FANO - Scaglie di intonaco sono piovute dal soffitto sulla bussola di ingresso della chiesa del Suffragio, provocando una lacuna di 50 centimetri per 50. Per fortuna il crollo è avvenuto giovedì sera, dopo l’ultimo incontro relativo al programma di iniziative organizzate dalla Confraternita per festeggiare i 400 anni di storia trascorsi dalla sua fondazione.Per fortuna al momento del crollo il pubblico se n’era andato, quindi nessuno è rimasto ferito, ma quanto accaduto è un segnale preoccupante per lo stato ambientale dell’edificio che, nonostante le cure prestate dalla Confraternita, necessita ancora di interventi di restauro. Nella giornata di ieri poi si è verificato un altro crollo, il che significa che il soffitto si trova in una posizione instabile, anche se i meravigliosi stucchi non hanno riportato danni. A causa dell’incidente non potrà più tenersi nella chiesa la prima iniziativa dell‘Incontro internazionale polifonico “Città di Fano” prevista per questa sera alle 21.15.