FANO È apparsa come una confessione choc il post su Facebook di Samuele Giombi a suo tempo presidente dell’Azione cattolica con incarichi in diocesi e dirigente del liceo Nolfi Apolloni, che sul web ha scritto: «Da tempo faccio una certa fatica a rimanere cattolico e sempre più spesso mi chiedo perché ancora comunque lo sono. E mi rispondo che lo sono grazie ad Agostino di Ippona, a Francesco di Assisi, alla Divina commedia dantesca, alle cattedrali romaniche e gotiche, a Giotto e al Beato Angelico, ad Antonio Rosmini, ad Alessandro Manzoni, grazie a John Henry Newman, grazie a Georges Bernanos, grazie a Francois Mauriac, a Graham Greene, a Tobert Hugh Benson, a Mario Luzi, a Mario Pomilio, a Tonino Bello e all’amico Primo (Ciarlantini)!».

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO In tre mesi 1,3 milioni dalle multe a Fano ma gli autovelox restano sospesi



L’impegno di un intellettuale



Un percorso dovuto certamente all’impegno di un intellettuale cattolico con considerazioni personali, ma anche una provocazione che agita il mondo della Chiesa fin dal dopo il Concilio vaticano II. «Ho incominciato a mettermi in discussione – ha evidenziato Samuele Giombi - alla fine degli anni Sessanta dopo la lettura del libro di un filosofo francese che si chiamava Delumeau: “Il cristianesimo sta per morire?” che già allora parlava della crisi delle vocazioni, ma anche della perdita di centralità che il cristianesimo occupava a livello europeo, oggi ancor più evidente.

E’ stata una riflessione di lungo periodo, resa ancor più attuale nella realtà odierna, quando Ultimo, una delle rockstar più amate dai giovani dichiara “Non conoscono nessun giovane che in questi giorni è andato a votare che frequenti una chiesa”. Ed è sintomatico che un filosofo degli anni Sessanta e un cantante di oggi dicano in sostanza cose simili». Poi ci sono altri incontri letterari, come quelli menzionati nel post che invece aiutano a credere: si passa dai capisaldi della fede, grazie agli scritti di Sant’Agostino “La città di Dio” e “Le Confessioni” e l’esempio evangelico di San Francesco, alle suggestioni letterarie ed estetiche dell’arte e della letteratura attraversando un arco di tempo fino al giorno d’oggi con l’incontro con Tonino Bello e non ultimo con Primo (Ciarlantini) che gli ha fatto conoscere Sant’Agostino.