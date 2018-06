Condizioni stabilizzate il primario Giuseppe Migliori resta in Rinaimazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Le condizioni di salute del primario di Otorinolaringoiatria dell’Azienda ospedaliera Marche Nord si sono stabilizzate. Lo ha reso noto in un comunicato la stessa direzione dell’azienda. Giuseppe Migliori, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santa Croce per una sepsi sistemica le cui cause sono ancora in via di accertamento. Le condizioni al momento dell’accesso erano severe. Il primario è stato subito preso in carico dagli specialisti e sono state intraprese le cure del caso. Ad oggi il quadro clinico si è stabilizzato. La famiglia ringrazia per le innumerevoli manifestazioni di solidarietà e gli auguri di pronta guarigione che continuano a pervenire e conferma che ogni aggiornamento in merito sarà fornito dal Direttore Sanitario in accordo con la stessa