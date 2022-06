La russa Taisiya e l'ucraina Yuliyia, due soprano insieme sul palco: confermato il Concerto per la pace

FANO E’ stato confermato per domani sera alle ore 21.15 il concerto organizzato dall’Avsi nella pinacoteca di San Domenico per raccogliere fondi a sostegno degli immigrati ucraini costretti ad abbandonare il loro Paese per fuggire dagli orrori della guerra.

Superare le polemiche

Tra gli interpreti figura anche una cantane russa, Taisiya Korobetskaya, che si è dissociata dalla politica di aggressione del suo Paese e si è schierata a favore della pace. Damaso Manna, l’organizzatore della iniziativa, è apparso sconcertato delle riserve emerse dalla comunità ucraina residente nel nostro territorio che, in virtù del dramma vissuto, hanno visto malvolentieri il nome dell’Ucraina associato a quello della Russia. «Capisco quello che stanno provando in questo momento le mamme ucraine fuggite dai bombardamenti e costrette a lasciare i loro mariti rimasti a difendere il loro Paese. Noi per aiutarle abbiamo pubblicizzato il concerto pubblicando dei volantini con le bandiere accostate della Russia e dell’Ucraina e con la frase “Due popoli un solo cuore”, ovviamente non pensavamo di offendere nessuno, anche se ora ci rendiamo conto che un titolo simile possa urtare la sensibilità di qualcuno.

« Abbiamo deciso quindi di rettificare il messaggio promuovendo l’iniziativa come semplicemente “Concerto per la pace” e ribadendo che la serata di domani è stata organizzata esclusivamente per aiutare le famiglie ucraine in difficoltà». Insieme a Taisiya Korobetskaya, soprano che si è diplomato all’istituto statale delle arti a Rostov sul Don e perfezionatasi al conservatorio Rossini di Pesaro, canterà Yuliyia Tkachenko, soprano ucraino che ha studiato al conservatorio di Kiev, per perfezionarsi poi all’International Opera Studio di Pesaro e alla scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna; entrambe sono artiste emergenti nel mondo della lirica. Accompagnerà al pianoforte le due cantanti Elisa Cerri che da anni collabora con il Rossini Opera Festival. Nel corso del concerto si esibiranno anche le pianiste Diana e Daniella Dvalishvili originarie di Kharckhiv che attualmente vivono a Pesaro e studiano al conservatorio di musica Rossini. E il coro polifonico Cantate Moribus che aprirà e concluderà la serata con alcuni brani corali della tradizione popolare russa.

La campagna

L’organizzazione del concerto rientra nella campagna “Tende” lanciata dall’Avsi per far fronte all’emergenza umanitaria legata quest’anno agli sfollati ucraini. Al tempo stesso il consiglio comunale di Fano ha approvato un ordine del giorno proposto dal sindaco Seri che stimola il governo a stanziare risorse per le necessità dei profughi ucraini e per sostenere le famiglie che li ospitano.

