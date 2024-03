FANO Superbonus 110 per cento: una grossa opportunità per tante famiglie che hanno trovato l’occasione per ristrutturare la propria abitazione e renderla più confortevole rispetto alle variazioni climatiche, ma anche un problema non da poco per coloro che non sono riusciti in tempo a completare i lavori.

Le ultime disposizioni

Secondo le ultime disposizioni del Governo, potranno ancora contare sull’eccezionale provvedimento solo le case che hanno ricevuto danni dal terremoto e quelle che, su invito del Comune, hanno presentato domanda di risarcimento. Pur essendo rientrata la zona di Fano tra le aree terremotate, i beneficiari sono pochissimi; si posso contare, ha evidenziato il vice sindaco Cristian Fanesi, sulle dita di una mano. «Per il resto la situazione è molto preoccupante – ha aggiunto il responsabile di zona della Cna Fausto Baldarelli – dopo le ultime disposizioni del Governo si salvano solo quelle imprese il cui atto autorizzativo emesso dal Comune è antecedente al decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Dopo un periodo di grande fervore edilizio, sostenuto dal superbonus, la revoca del provvedimento costituisce l’ingresso verso un nuovo periodo di crisi. L’unico salvagente che offre ancora qualche possibilità di lavoro è l’adozione del piano casa, grazie al quale noi, come associazione di categoria, abbiamo espresso un giudizio positivo al nuovo piano regolatore approvato dal Comune di Fano».

Senza questo, infatti, il piano casa, la cui legge regionale era stata bloccata nel 2023, non si sarebbe potuto applicare. Il pian consente l’abbattimento e la ricostruzione degli edifici con un ampliamento di 20 metri della superficie esistente, tenendo conto delle disposizioni tese ad aumentare il risparmio energetico e l’uso di materiali compatibili. A Fano le imprese edii da tempo hanno limitato il consumo di suolo concentrandosi in modo particolare nelle ristrutturazioni edilizie. Spesso abbattendo una villetta uni o bi-familiare si è sfruttata la possibilità di costruire fino a 6 – 8 appartamenti. Di questo ne hanno risentito in maniera negativa quartieri come Poderino e Paleotta, dove all’aumento dei locali non ha corrisposto un adeguato aumento dei parcheggi, anche perché in molti casi i proprietari hanno preferito fare ricorso alla monetizzazione, anziché premunirsi di un posto macchina.

I problemi per le aziende

«Il problema maggiore costituito dalla revoca del superbonus – ha aggiunto Marco Rossi presidente di Cna Costruzioni – è per quelle imprese che avendo iniziato i lavori fino ad oggi non hanno presentato alcun documento di spesa. In questo caso decadono dal diritto di ricevere i finanziamenti. Per fortuna si salvano i terremotati. E’ infatti grazie al superbonus che questi ultimi possono riparare i danni subiti dalle loro abitazioni dato che i contributi statali non sarebbero stati sufficienti visto il forte rincaro subito dai materiali da costruzione». Tra aumentare il contributo o applicare il superbonus lo Stato ha scelto quest’ultima forma in quanto gli consente di diluire il pagamento in 4 anni anziché pagare tutto in un’unica soluzione.