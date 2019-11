Colpo bis in boutique dei ladri fashion: una coppia porta via 80 capi d'alta moda

FANO - Preso di mira dai ladri lo stabilimento della Saint Andrews, che nella zona industriale a Bellocchi di Fano produce abbigliamento maschile di alta qualità. Un nuovo furto è stato messo a segno a distanza di nemmeno una settimana dalla precedente incursione, ma questa volta il valore commerciale della refurtiva è parecchio più alto. Una coppia di malviventi è fuggita nella notte fra venerdì e sabato scorsi con un bottino di vestiti realizzati su misura, dai 70 agli 80 capi in totale.

Entrambi i ladri inquadrati dalle telecamere interne avevano i volti travisati, come si dice in questi casi. Hanno quindi adottato qualche piccolo espediente del mestiere per impedire l’identificazione, come nascondere i lineamenti dietro a una sciarpa, a un bavero rialzato, a un cappuccio oppure alla visiera di un berretto calata sugli occhi. La coppia di malviventi è riuscita a entrare nel magazzino della Saint Adrews forzando una porta secondaria (smontato un pannello) e una volta all’interno ha fatto man bassa di capi di alta moda. Si ritiene che abbiano utilizzato un furgone per caricare la refurtiva e poi prendere il largo. Una modalità operativa che rivela una certa capacità organizzativa. Si ritiene probabile che si tratti della stessa banda entrata in azione poco meno di un

