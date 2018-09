Clochard ubriaco incendia il suo zaino e finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un’ombra di bruciato sul porfido di via Montevecchio e su un grosso parallelepipedo di cemento, usato all’angolo con corso Matteotti come dissuasore della sosta. Quelle due macchie nere erano tutto ciò che restava del gesto inconsulto attuato da un clochard, un senzatetto italiano di 51 anni. Intorno alle 20.30, l’uomo ha dato fuoco al suo zainetto, contenente tutti i suoi poveri effetti personali.Vedendo la scena, alcuni passanti si sono preoccupati e hanno chiamato i carabinieri, che poco dopo sono arrivati sul posto. Hanno trovato una persona, il cinquantunenne senzatetto, in completa balia dei fumi dell’alcool. Era così ubriaco da non riuscire ad articolare una spiegazione coerente del proprio operato e di conseguenza è stato richiesto l’intervento del 118 per il trasporto in ambulanza fino al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce a Fano.