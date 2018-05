Città paralizzata dalla pioggia: sottopassi allagati e traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il copione è quello andato già in scena parecchie volte: basta un violento temporale ed il traffico di Fano va in tilt. E' successo anche questa mattina: code e rallentamenti dovuti soprattutto agli allagamenti, in particolare nei sottopassi ferroviari che portano al Lido. Rapidamente si sono accumulati svariati cm di acqua piovana, anche perchè i tombini faticano a ricereverla, ed il traffico è andato in tilt.