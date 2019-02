La città e la Gandiglio piangono â€‹Athos Salucci il preside amato da tutti

di Osvaldo Scatassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Solo un uomo di grande forza interiore può uscire dall’ospedale, dopo essere stato sottoposto a una sessione di terapia, e tornare al proprio lavoro come se niente fosse. Da circa due anni era tormentato da una grave malattia, ma Athos Salucci, cinquantasettenne dirigente dell’istituto comprensivo Gandiglio a Fano, ha dedicato alla scuola anche le ultime energie. Ieri mattina è morto nella sua abitazione in via degli Oleandri a San Lazzaro, intorno alle 8 gli insegnanti e gli studenti hanno saputo che non l’avrebbero più visto, indaffarato ma sereno e sorridente, nel suo ufficio in piazzetta Grimaldi. «La città di Fano perde un educatore sensibile, appassionato, e un protagonista della vita civile e culturale nella nostra comunità», hanno scritto in un messaggio di cordoglio a quattro mani il sindaco Massimo Seri e l’assessore comunale ai Servizi educativi, Samuele Mascarin.