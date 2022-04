Città sotto choc per la scomparsa di Roberto Cascioli: oggi il funerale a San Cristoforo

FANO - Umanità, cuore e dolcezza” sono le tre parole che il sindaco Massimo Seri ha usato per ricordare Roberto Cascioli, deceduto improvvisamente a 59 anni per un male incurabile. Era un ciclista, uno che riparava e vendeva le biciclette, un semplice artigiano; in realtà Roberto era molto di più.

Per dirla ancora con le parole del sindaco «era una di quelle persone che animava il nostro senso di comunità», grazie alla sua onnipresenza in tutte quelle iniziative organizzate per fare della solidarietà e per aiutare il prossimo: dal mezzo che aveva messo a disposizione per aiutare gli anziani a visitare il cimitero dell’Ulivo, alle biciclette regalate ad ogni lotteria di beneficenza; era un giovane, con quel suo aspetto di eterno ragazzo, dal cuore d’oro.



«Sono stati tantissimi – ha aggiunto Seri – coloro che, nonostante l’orario di chiusura, si presentavano con le bici in mano da aggiustare a cui non ha mai detto di no». Era anche un contestatore, Roberto non aveva peli sulla lingua, per evidenziare le cose che non vanno per il bene della comunità. «A volte critico, ma sempre affezionato alla sua città che adorava» ha commentato Renato Claudio Minardi. Roberto Cascioli con le sue biciclette, erede anche in etica di Tonino Bargnesi, era stimato da tutti. Oggi alle 15 a San Cristoforo i suoi funerali

