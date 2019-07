Cimitero incustodito nel weekend: fioccano i furti e la gente entra in bicicletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Tagliati i fili per rubare il lumino in marmo di una tomba. È accaduto al cimitero centrale di Fano. L’episodio ha ovviamente provocato la rabbia dei parenti della defunta e alzato un grido d’allarme sullo stato del Camposanto cittadino.In molti hanno invocato più controlli e una necessaria quanto puntuale manutenzione a partire dal Famedio. Sabato e domenica il cimitero risulta praticamente senza controlli, molte le persone segnalate che vi entrano direttamente in bicicletta.