FANO - Investito da un’automobile davanti a porta Maggiore (foto), ieri intorno alle 9.45, un ciclista fanese di 63 anni ha riportato una brutta frattura che ha consigliato il suo ricovero precauzionale agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona. Fisiologici i rallentamenti, considerando che l’incidente è avvenuto all’incrocio più centrale e più trafficato della viabilità fanese, dove si connettono il tratto urbano della statale Adriatica e della strada Flaminia. La corsia in questione non è stata ostruita del tutto dai due veicoli, di conseguenza il transito in zona ne ha risentito in modo contenuto.

I soccorsi

Intervenuta una pattuglia della polizia locale, che ha effettuato i rilievi di legge e ha governato il traffico nella zona dell’incidente. Dalla prima ricostruzione della dinamica risulta che la vettura, un’utilitaria condotta da una fanese di 71 anni, percorresse la statale Adriatica verso Pesaro: all’altezza della rotatoria Mazzini ha dunque investito il ciclista, che avrebbe attraversato le strisce pedonali diretto verso la Flaminia, quindi verso via Roma, restando in sella alla bicicletta. L’urto ha fatto cadere sull’asfalto il 63enne che è rimasto a terra a causa delle lesioni. È stato quindi soccorso dal 118.

Dolorante per le conseguenze dell’incidente, il ciclista fanese appariva comunque vigile e lucido, ma nei suoi confronti è stato disposto il trasporto precauzionale agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, dove sarebbe stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso, probabilmente trasportato dall’eliambulanza. Un sorvolo su Fano di Icaro è stato infatti segnalato proprio in quella fase.