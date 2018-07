La Fano dei Cesari entra nel vivo: al Pincio profumo di antica Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Fano dei Cesari entra nel vivo. Trasformato per metà in circo e per metà in arena, anche il Pincio indossa sempre più la sua veste romana e si prepara ad ospitare la grande kermesse della corsa delle bighe, uno spettacolo reso ancor più affascinante dalla reale scenografia offerta dall’arco d’Augusto.La pista è stata coperta con uno strato di sabbia ben pressata che varia dai 20 ai 40 centimetri, per consentire agli zoccoli dei cavalli di effettuare una buona presa sul terreno, mentre 400 balle di paglia sono state sistemata a protezione dei lati di tutto il percorso, numero che sarà raddoppiato in vista dell’evento finale di domenica prossima. Oggi intanto, a partire dalle 18 la città sarà invasa dagli accampamenti dei vari rievocatori giunti a Fano da tutta Italia. Il fulcro della giornata sarà però alle 18.30, sempre al Pincio dove avranno luogo i “Ludi Fortunae”. Per l’occasione, la grande arena si trasformerà in un piccolo Colosseo e aprirà le porte ai giovani delle fazioni i quali dovranno difendere i colori di Cinghiale, Lupo, Delfino e Volpe. I rispettivi atleti saranno chiamati a competere nell’Harpastum, antica attività atletica conb l’uso della palla, paragonabile all’attuale rugby, nel Trigon, antenato dell’odierna pallavolo, nello Stadium, una sorta di corsa individuale nei 100 metri, nel “Lancio della Fortuna”, una specie di lancio del peso, nel “Pugilatus” che vedrà protagonisti gli atleti dell’Audax Boxe Club Metauro e infine nel Ratto delle Sabine i partecipanti trasporteranno giovani fanciulle da un confine all’altro del percorso.«Sarà una giornata storica per la manifestazione – ha commentato l’organizzatore dei Ludi, Domenico Alfano -, negli anni passati La Fano dei Cesari si poteva riassumere nella sfilata e nella corsa delle bighe e i giovani erano coinvolti solo nell’aspetto ludico delle feste. Quest’anno invece oltre 100 ragazzi della città, tra concorrenti e organizzatori, saranno protagonisti di una serie di sfide sportive. Mi auguro che questa iniziativa, che ha suscitato tanti entusiasmi venga portata avanti anche nelle prossime edizioni».