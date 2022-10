Tampona una moto a Fano: centauro finisce in ospedale. Strada bloccata per i soccorsi

FANO - Tampona una moto sulla Statale all'intersezione con strada della Galassa a Fano. Un'autocondotta da S.A. Del 99 di Fano procedeva in direzione Pesaro quando all'improvviso ha tamponato una moto Ducati ed il centauro - D.M. D. del '64 di Fano - è finito a terra. Subito soccorso è stato trasportati all'ospedale di Fano con l'ambulanza del 118 in codice giallo.

Auto tampona una moto: centauro ferito

Sul posto le indagini sono state condotte dalla polizia locale ed è intervenuta anche l'Aci per il recupero della moto. La viabilità è stata interrotta per pochi minuti, il tempo strettamente necessario per soccorrere il motociclista, per poi ritornare a doppio senso, con percorso birilli e gestione degli agenti. C'era un terzo veicolo coinvolto nell'incidente, condotto da S.S del '61 residente a Fano.