Cavallo salta lo steccato e fugge al galoppo, scompiglio in città

FANO - Un cavallo in fuga dopo aver saltato uno steccato ha portato scompiglio in città facendo impazzire i social per il conseguente tam tam. E' successo nel pomeriggio. Il cavallo ha saltato o steccato del recinto in cui si trovava, nelle colline di Monte Giove ed è scappato al galoppo diretto verso il centro città. In tanti lo hanno avvistato in zona Centinarola, in via Roma, in viale Pertini fino a via IV Novembre dove è stato fermato dai vigili del fuoco e dalla polizia che hanno poi rintracciato il proprietario. Molta curiosità ma anche allarme perchè il cavallo nella sua fuga verso la libertà aveva imboccato alcune strade contromano gettandosi in mezzo al traffico tra lo stupore degli automobilisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA