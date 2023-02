A Fano varato il primo catamarano elettrico solare. Rivoluzione green firmata Silent-Yachts

ANCONA - Andrà a energia solare. Una rivoluzione green per il mare. Silent-Yachts ha varato per la prima volta un catamarano elettrico solare nel proprio cantiere navale di Fano acquisito nella primavera del 2022. Il primo modello varata è della serie Silent 60. Il sistema solare elettrico alimenta tutti i sistemi di bordo senza la necessità di combustibili fossili. Per Michael Khler, fondatore e Ceo di Silents-Yacht, la garanzia per batterie e pannelli solari è «rispettivamente di 8 e 25 anni».

Cento miglia nautiche al giorno

Il natante ha 42 pannelli solari per 16 kWp di energia solare che alimentano due motori elettrici da 2 x 250 kW. La batteria con capacità fino a 210 kWh lo farà navigare in modo efficiente e a emissioni zero fino a 100 miglia nautiche al giorno per settimane. Non solo: il Silent 60 dispone di quattro luminose cabine ospiti sul ponte inferiore (i diversi layout permettono di avere fino a sei cabine + una cabina equipaggio), inclusa una spaziosa suite armatoriale a prua.