Casetta dei libri ancora distrutta: i vandali sono ripresi dalle telecamere

FANO - Fobia di libri o sindrome di vandalismo? Non c’è requie per la cassetta dei libri a disposizione di tutti che viene sistematicamente danneggiata per divertimento.L’altro giorno è stata semidistrutta dai soliti ragazzini che frequentano il parco di Sant'Orso, ma questa volta le telecamere hanno ripreso tutta la scena e l’atto non resterà impunito.