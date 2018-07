La casa vacanza con vista mare è una truffa: già beffate tre comitive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un bell’appartamento al terzo piano di un condominio a Sassonia con vista sul mare, a venti metri dalla spiaggia. Un alloggio offerto in locazione per il periodo estivo, sistemazione ideale per una vacanza non troppo costosa a Fano. Il problema è che il proprietario in quella casa ci vive e non ha alcuna intenzione di lasciarla ai turisti, né ha mai pensato di farlo.Le ultime vittime delle truffe per le case vacanze fantasma sono due coniugi svizzeri con una figlia minore, arrivati in auto a Fano nel pomeriggio di domenica per prendere possesso di un appartamento del condominio al numero 68 di via Dante Alighieri. Secondo gli accordi presi con l’agenzia che aveva pubblicato l’annuncio web accompagnato da foto all’ingresso del palazzo avrebbe dovuto esserci il proprietario ad aspettarli. Non c’era nessuno. A quell’indirizzo di viale Alighieri, questa non è la prima truffa. Nelle ultime settimane c’erano già cascati una comitiva di italiani e una giovane spagnola.