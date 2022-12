FANO - Sempre più spesso scritti sulla sabbia i cronoprogramma delle opere pubbliche. E anche i costi calcolati, con i prezzi in crescita esponenziale, rappresentano ormai sistematicamente solo la base di partenza.

Caso tipico quello della casa del custode dell’aeroporto di cui l’amministrazione comunale presentò nel novembre del 2020 il piano di recupero e trasformazione per eleggerla a porta d’ingresso del nascente parco urbano. Forti di un progetto di fattibilità dettagliato, all’epoca venne anche annunciata in tempi ragionevoli l’elaborazione del progetto esecutivo e fissata la conclusione dell’intervento nel giro di un anno e mezzo. Tutto realizzabile con 366.000 euro, interamente garantiti da un finanziamento di matrice Pnrr.

Il passo avanti



Ora che finalmente il progetto esecutivo è stato approvato e si potrà dunque andare a gara, si può essere anche un tantino più precisi sulla consegna del manufatto restaurato, che non è detto avvenga in tempo per consentirne al sindaco di Seri di tagliare il nastro prima del tramonto del suo mandato bis. Appurato che per l’esecuzione dei lavori servirà un anno, bene che vada il cantiere sarà infatti portato a termine nella primavera del 2024.

Venendo invece all’investimento, è nel frattempo salito di 170.000 euro fino a 536.000, com’era già emerso dai due diversi rabbocchi (da 80.000 euro il primo, da 90.000 il secondo) che erano stati deliberati tra aprile e giugno. Immutata invece la sostanza dell’intervento, pensato dall’architetto Cristiano Tenenti in forza ai Lavori pubblici, che mantenendo l’involucro esterno dell’edificio, costruito nel 1931 e in stato di pesante degrado, ne rivoluziona il contenuto, ispirandosi ai principi dell’efficientamento energetico (la casa, che sarà dotata di 16 pannelli fotovoltaici, si guadagnerà la classe A3) , adeguandosi alla normativa antisismica e facendo giustizia di ogni barriere architettonica anche attraverso l’installazione di una rampa.



Rimossi alcuni divisori preesistenti e implementate nuove parti in muratura combinate a telai in metallo per disegnare, con l’auslio di due timpani in acciaio, tre macro-aree, in aggiunta ad un soppalco che garantirà la disponibilità di quei 20 metri quadri in più rispetto ai 171 dell’architettura originaria, e consentire il più libero utilizzo in base a finalità che devono ancora essere esattamente individuate.



La riqualificazione



Considerata anche la riqualificazione dell’area verde adiacente e lo spostamento di qualche metro del punto di ristoro di una colonia felina che insiste nelle vicinanze e che sarà recintato, mentre verrà demolito un piccolo manufatto che sorge all’esterno dell’edificio. Intanto confermata per inizio marzo la consegna dell’intervento attinente a secondo e terzo lotto del primo stralcio del parco urbano, inizialmente calendarizzata per metà novembre, mentre i frequentatori tornano a denunciare scarsa vigilanza e manutenzione deficitaria nell’area giochi per bambini che ha rappresentato il primo segno del futuro parco. Pezzi di vetro e tappi di bottiglie documenterebbero la presenza di bivacchi.