Fano, il carnevale sfiora il sold-out con 13.700 presenze. Ma i parcheggi sono un miraggio

FANO - Il Carnevale di Fano “sfiora” il sold out e saluta con un pieno di dolci le sfilate dei carri 2023. Non poteva esserci chiusura migliore per il Carnevale di Fano che saluta con un sold out sfiorato (13.700 per l’esattezza) la terza ed ultima sfilata dei carri. La mattinata è iniziata con la cerimonia di presentazione dell'annullo filatelico dedicato al Carnevale di Fano. Questo timbro sarà disponibile per 60 giorni negli uffici postali che offrono il servizio di annullo per poi essere ritirato ed esposto al Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Poi spazio al Carnevale dei Bambini, gratuito, che anche quest’anno ha visto il coinvolgimento di centinaia e centinaia di studenti delle scuole del territorio. E’ stata una festa nella festa vedere tanti bimbi sfilare immersi tra i colori dei coriandoli e delle stelle filanti con i carri delle sfilate presenti supper solo parcheggiati. Non sono mancate alcune proteste per i parcheggi (praticamente sold-out in tutte le strade cittadine nel raggio di 2-3 Km dal centro del carnevale) e per l'invito perentorio a lasciare l'area del carnevale (per la bonfica prima della sfilata del pomeriggio) alle ore 12.

Nel pomeriggio

La sfilata del pomeriggio è stata aperta come sempre dalla presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli accompagnata da Geoff Harrison sindaco di St Albans città inglese gemellata con Fano, dal console italiano in Inghilterra Luciano Rapa, il senatore Antonio De Poli, il presidente dei Marchigiani all’estero Franco Nicoletti, le rappresentanti delle “batteriste Italiane” la prima community dedicata interamente alle batteriste donne in Italia, i bambini del consiglio comunale di fano Città delle Bambine e dei Bambini. Le maschere e i 13 carri allegorici hanno poi fatto la differenza nei tre giri di sfilata: quello di presentazione, quello del getto e quello della luminaria. Un’ultima occasione per ammirare i carri protagonisti del Carnevale 2023.

Quelli di seconda categoria sono sei e altrettanti sono quelli di prima: Carnevale di Fano Story e Pacevolissimevolmente di Giovanni Sorcinelli ‘Gióx’ e Mauro Chiappa dell’Ass. Fantagruel, Come sarebbe stato il passato se il future fosse arrivato prima di Valeria Guerra dell’Ass. Gommapiuma per caso, Pop Connection di Luca Vassilich dell’Ass. Carnival Factory, The Dark Side 50TH di Matteo Angherà dell’Ass. Carnival Factory e il nuovo carro della Musica Arabita, una strampalata band che suona gli oggetti più strani. C’è anche un mini-carro dedicato a Samantha Cristoforetti, vista la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e al tema dell’edizione 2023: Spazio all’arte.

Festa anche lunedì e martedì

Il Carnevale prosegue anche domani e martedì grasso. Domani, lunedì 20 febbraio, alle ore 18 presso la sala del Consiglio Comunale di Fano ci sarà il Consiglio Comunale del Carnevale congiunto col Consiglio delle Bambine e dei Bambini. Il Sindaco del carnevale 2023 è Daniele Gaudenzi direttore della Musica Arabita che compie 100 anni ed ha scelto la sua Giunta che sarà composta dal

presidente del Consiglio El Vulon, Cristofora Samantetti assessora dalle Stelle alle Stalle, Penzo Piano assessore alle opere incompiute di Fano nei secoli dei secoli, Giorgia e Alberto Viabilità, Vlen le strade anca per no, Gaia e Giulia: Verde, Vlem giucà in tla natura. Alle ore 21 “Festino per il giovedì grasso” di Adriano Banchieri a cura dell’Ensamble Coraux di Saint-Vincent e Coro Polifonico Malatestino in occasione del 50° anniversario dell’Incontro Internazionale Polifonico Città di Fano.