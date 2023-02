FANO - Sempre più impegnativa l’esigenza di predisporre il grande apparato di sicurezza alle tre sfilate del carnevale in programma domenica prossima e poi il 12 e il 19 febbraio. Un apparato che assorbe molte delle risorse a disposizione dell’ente Carnevalesca, da quando, dopo i fatti di Torino che sconvolsero piazza San Carlo il 3 giugno 2017, le norme di sicurezza sono diventate più severe e vincolanti: il costo infatti si aggira intorno ai 90.000 euro. Anche per questo il biglietto di ingresso quest’anno è salito a 15 euro.

Domenica il via

Ieri si è svolta in Prefettura una riunione del comitato d’ordine e sicurezza pubblica, a cui ha partecipato con delega dal sindaco l’assessore agli eventi Etienn Lucarelli, insieme alla comandante del corpo dei vigili urbani Anna Rita Montagna e al presidente del Cb Club Enrico Mattei, impegnato nella protezione civile Saverio Olivi. Presenti il prefetto Emanuela Saveria Greco, il questore Raffaele Clemente e i responsabili delle altre forze dell’ordine, sono state concordate le ultime indicazioni perché tutto si svolga senza incidenti e tutto il pubblico che interverrà ai tre corsi mascherati possa divertirsi in massima sicurezza.



Nell’occasione non è mancato l’apprezzamento per come in passato, secondo un’organizzazione ormai collaudata, si è svolto il compito assegnato. Tra la folla, che ormai da alcuni anni non può superare i 14.425 spettatori, verrà prestatala massima attenzione specialmente ai più piccoli e ai disabili, ai quali viene riservata una tribuna a parte. In totale saranno 200 tra volontari e professionisti incaricati a vigilare perché tutto vada per il meglio; tra questi una quarantina di persone del mestiere abilitati anche a verificare il contenuto delle borse.

Ma la presenza più numerosa verrà fornita dai volontari della protezione civile, di cui una sessantina appartengono al Cb Club Enrico Mattei, mentre gli altri verranno da diverse regioni d’Italia. Il tutto gratuitamente, salvo il rimborso delle spese di viaggio oltre a quelle per il vitto e l’alloggio. All’interno del percorso verrà allestito un centro operativo di coordinamento, che terrà sotto controllo, grazie all’impianto di numerose telecamere, tutto ciò che accade.



Sistema qualificato



«Si tratta – ha evidenziato l’assessore Lucarelli – di un sistema altamente qualificato, in grado di inquadrare ogni più piccolo particolare, quindi oltremodo funzionale per prevenire qualsiasi problema di ordine pubblico. Gli operatori addetti alla sicurezza sono inoltre collegati tra loro tramite degli apparecchi radio che costituiscono una rete molto efficace. Costantemente dagli ingressi ai corsi mascherati verranno comunicati i dati delle persone che affluiranno all’interno del circuito, in modo che in ogni momento si abbia certezza del numero delle presenze. Non meno importante è la presenza delle ambulanze della Croce rossa e dei mezzi dei vigili del fuoco pronti ad ogni evenienza».