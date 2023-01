FANO Scade oggi la possibilità di vincere una postazione getto sui carri allegorici di Fano. Il nome del fortunato (o della fortunata) sarà infatti sorteggiato fra coloro che si saranno tesserati all’Ente Carnevalesca entro la giornata odierna e il premio è il diritto di partecipare al lancio dei dolciumi durante la sfilata del 5 febbraio prossimo. A disposizione due casse belle piene di cioccolatini e caramelle.



«Per la prima volta il tesseramento alla Carnevalesca offre anche questo tipo di vantaggio», specifica una nota diffusa ieri dagli organizzatori dei corsi mascherati. Al secondo e al terzo estratto, invece, un vaso ciascuno offerto da Top Argento. Il sorteggio è in programma mercoledì 11 gennaio, quando saranno svelate anche altre curiosità dell’edizione 2023. Ecco intanto alcune informazioni utili sulle nuove sfilate allegoriche del 5, 12 e 19 febbraio prossimi.

Quanto costa



La tessera dell’Ente Carnevalesca costa 15 euro, dà diritto a diverse agevolazioni e potrà essere richiesta da casa utilizzando il sito www.carnevaledifano.com. Altrimenti è possibile sottoscriverla nella sede in via Rainerio 6 oppure nei punti autorizzati: Vodafone Tim Stazione in via Pisacane 2, Tabaccheria Marchionni in Cavour 21, agenzia di viaggi Tuquitour in via Roma 123. Quanto ai vantaggi, il primo è l’acquisto a prezzo agevolato (1 euro) del biglietto d’ingresso. Sono inoltre previsti 5 diversi tipi di buoni sconto, ciascuno del valore di 5 euro: sul biglietto per le partite in casa dell’Alma Juventus Fano; per il ristorante Vecchio Doc; per il negozio The Fox Giocattoli, per le riparazioni di biciclette da Bargnesi Cascioli e per la cartolibreria Domus II. Nei casi del ristorante, dei giocattoli, delle riparazioni e degli acquisti di cancelleria la spesa deve essere di almeno 50 euro.

Ingressi ridotti

Ingressi ridotti per i soci dell’Ente Carnevalesca al cinema Masetti di Fano, ad Aquafan e Oltremare in Romagna, all’Italia in Miniatura, a Eataly World Fico di Bologna e a Cinecittà World di Roma. Sconto del 10 per cento, su tutti i servizi, per i nuovi clienti dei Caf e dei patronati sia Confesercenti sia Coldiretti. Le agevolazioni variano invece dal 10 al 20 per cento nel caso di farmacia Vannucci, Mabelle Parrucchiere, Foto Capri, L’Occhialeria del Porto, Radiomagnetic, Fano Gomme, A’Roma Caffè, ristorante Galeone, bar pasticceria Il Primo fiore, Vevi Stile Abbigliamento, Passione Animali, Ricci On the road, Algos Srl, the Fox Giocattoli, pizzeria ristorante Da Iano, profumeria Taussi, Domus II, Tuqui Tour (3 per cento sulla quota base, esclusi i servizi di sola biglietteria), bar Giuliano Caffè del Porto. Anche i biglietti per l’ingresso alle sfilate possono essere acquistati online, ricorrendo al sito www.carnevaledifano.com oppure alla piattaforma Liveticket.