FANO Il caro vita e soprattutto l’aumento delle derrate alimentari pone in difficoltà non soltanto le famiglie più fragili, ma anche gli enti benefici che si prestano ad aiutare chi non gliela fa ad arrivare alla fine del mese. Ora c’è difficoltà anche a reperire due alimenti base come il latte e la pasta. Nella nostra città opera una rete di solidarietà formata da tante Caritas parrocchiali che si prendono cura, in maniera specifica dei residenti nel loro territorio e tutte insieme fanno parte della Caritas diocesana che coordina il tutto.



La catena solidale



Un altro punto di grande attrazione è la mensa di San Paterniano che si è vista costretta ad aumentare, giorno dopo giorno in questi ultimi tempi i posti a tavola. Ma ora anche aiutare chi ha bisogno diventa più difficile. La Caritas parrocchiale di San Pio X al Poderino si occupa di una quarantina di famiglie a cui viene fornito un pacco mensile di viveri piuttosto consistente, secondo quanto consegna il Banco alimentare; a questo concorrono anche i due supermercati del quartiere, il Crai di via Dolomiti e il Coal di via Giustizia, i forni di Gramaccioni e Longhini, dove i volontari raccolgono tutti i giorni il pane e la pizza avanzati e la pasticceria Terrazze con i suoi dolciumi, molto graditi ai bambini.

Tutte le settimane viene anche distribuita della frutta fornita dalla associazione Domomia dal suo magazzino al Codma. Secondo quanto evidenziato da Roberto Ansuini, in qualità di operatore Caritas di San Pio X, ha trovato una buona accoglienza anche il metodo del conto sospeso, specie per quanto riguarda la carne nelle tre macellerie del quartiere, la pizza alla pizzeria Nardini in viale Italia, un pasto all’Emporio di piazza Unità d’Italia e i prodotti da banco nella farmacia Gamba. La carenza del latte e della pasta, essendo degli alimenti base per molte famiglie, costituisce un vuoto non semplice a colmarsi.

Di olio, poi nemmeno a parlarne. La Caritas di San Pio X lo acquista direttamente da tempo. Per sostenere la Caritas che a sua volta sostiene chi si trova in difficoltà è intervenuto anche il Comune, il quale ha approvato una convenzione con l’ente per realizzare interventi a favore delle persone che si trovano in povertà estrema, impegnando una cifra di 20.800 euro. Da parte sua la Caritas mediante la propria attività dovrà garantire: lo spazio fisico di ascolto per la prima valutazione professionale ubicato nell’Ente capofila, la consulenza legale, la consegna di beni di prima necessità quali kit di igiene e sacchi a pelo in occasione dei periodi invernali, la fornitura dei pasti da asporto nel mese di agosto in sostituzione della mensa gestita dall’Associazione San Paterniano onlus che in tale mese è chiusa.

Il potenziamento

Lo scorso agosto il servizio è stato organizzato nel Centro Pastorale Diocesano di via Roma. Inoltre l’Ambito Sociale numero 6, di cui il Comune di Fano è capofila, si è impegnato a garantire la presenza di una propria assistente sociale negli spazi del Centro di ascolto Caritas per 12 ore settimanali, con lo scopo di promuovere un potenziamento dell’équipe presente con riferimento al target progettuale.