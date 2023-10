Guidava senza patente un'auto sottoposta a sequestro: maxi controlli dei carabinieri di Fano

FANO - Continuano i controlli dei carabinieri di Fano: durante un servizio di controllo a Fossombrone i carabinieri della locale stazione, supportati dai colleghi delle stazioni di Colli al Metauro e San Lorenzo in Campo, hanno controllato 65 persone e 40 veicoli. Tre automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada.

I militari hanno inoltre sorpreso un 25enne, alla guida di un mezzo (già in precedenza sottoposto a sequestro), sprovvisto della patente di guida.

L’uomo è poi risultato anche recidivo, vista l’analoga violazione contestatagli nell’agosto del 2022.

Nelle vicinanze dei parchi pubblici cittadini, un 23enne ed un 27enne sono stati invece sorpresi in possesso di hashish e segnalati alla Prefettura di Pesaro quali assuntori: il servizio ha permesso anche di rintracciare un giovane 209enne, su cui pendeva un ordine di carcerazione per avere violato ripetutamente la misura alternativa alla detenzione cui era in precedenza sottoposto per reati contro il patrimonio.