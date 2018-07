Il canotto si ribalta: bagnino â€‹salva bimbo trascinato al largo e la sorellina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Panico no, apprensione sì. Perché su quel canotto ribaltato da un’onda, ieri in Sassonia, c’erano un bambino e una bambina e la corrente stava già trascinando al largo il maschietto. Provvidenziale l’intervento di Mattia De Benedittis, consigliere comunale di Noi Giovani, che si occupa del servizio di salvataggio da Bagni Peppe.A quel pezzo di spiaggia libera su cui si affaccia l’anfiteatro Rastatt «diamo un’occhiata noi e i colleghi di Bagni Maurizio» racconta. E quando ieri intorno all’una e mezzo gli è parso chiaro che i due bambini, saliti sul canotto insieme al papà, erano in difficoltà, si è subito lanciato in acqua. «Ho raccolto prima la bambina, ad una decina di metri dal bagnasciuga, e poi mi sono diretto sul bambino, che invece si stava allontanando. Il papà se l’è sbrigata da solo»