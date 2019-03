Il camion carico di vernici prende fuoco: l'autista salta via e si salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - «Quando siamo usciti dalla caserma, abbiamo subito visto davanti a noi quella grossa colonna di fumo nero», raccontavano i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 11 per spegnere l’incendio che aveva avvolto un autoarticolato carico di vernici, tappi di plastica, sementi, suole di scarpe e altra merce assortita. Chiuso al traffico un tratto di via Campanella, dalla rotatoria fino all’incrocio con via Borsellino, e istituito dalla polizia municipale un percorso alternativo. Il provvedimento è rimasto in vigore almeno fino al pomeriggio inoltrato, in attesa che arrivassero le ditte specializzate nel ripristinare le condizioni di normalità dopo simili episodi. Alla guida del mezzo un conducente albanese, sulla quarantina, che aveva iniziato il viaggio di ritorno. Subito dopo l’incendio ha raccontato ai vigili del fuoco di avere effettuato la sua precedente tappa a Lucrezia. Era quasi arrivato quando, imboccando la rotatoria poco prima del Codma, ha dato un’occhiata allo specchietto retrovisore e ha visto del fumo uscire dal rimorchio. Troppo tardi per cercare di bloccare le fiamme, il mezzo è arso come un cerino. Lui è saltato fuori e si è salvato