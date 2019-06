Cadono mattoni dalla Rocca Malatestiana: sopralluogo dei tecnici del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Cadono mattoni dalle mura della rocca Malatestiana ed è previsto che nella giornata odierna il personale dei Lavori pubblici effettui un sopralluogo ulteriore per valutare l’entità del problema. Alcuni passanti l’hanno segnalato ieri mattina agli uffici comunali, dopo aver notato alcuni mattoni nel fossato lungo via della Fortezza. Sulla base di una prima ispezione effettuata dall’esterno, i tecnici del Comune hanno individuato un settore dove la muratura potrebbe essersi allentata. Non sembrerebbe profilarsi l’esigenza di un intervento di elevata difficoltà, fermo restando che ogni valutazione è prematura fino a quando il nuovo sopralluogo non stabilirà con esattezza quale sia la profondità dell’eventuale danno. Proprio in questi giorni la rocca è tornata il contenitore culturale dell’estate fanese.