FANO Quest’anno spetterà al Brodetto Fest inaugurare il calendario degli eventi estivi. La manifestazione organizzata dalla Confesercenti si terrà dall’1 al 4 giugno; quattro giorni intensi in cui si avvicenderanno 53 iniziative tra cooking show, talk show, spettacoli, concerti, gare di cucina, mostre, laboratori e iniziative per bambini. Interverranno esperti e personaggi noti del mondo televisivo.



Il parterre



Non mancheranno gli chef stellati, Giuseppe Mancino, Francesca Marsetti, Giorgione che dimostreranno la loro bravura al Palabrodetto. Sul palco centrale saranno presenti Roberto Giacobbo, il conduttore di Freedom che interverrà su Vitruvio, l’esploratore e divulgatore ambientale Alex Bellini, nonché Peppe Vessicchio il direttore d’orchestra di Sanremo. Il festival è stato presentato ieri nel ristorante La Liscia da Mr. Ori dai vertici della Confesercenti, il direttore provinciale PierStefano Fiorelli e il referente fanese Matteo Radicchi: presenti l’on. Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini e il delegato della Camera di Commercio Tommaso Di Sante.

Carloni e la pesca a strascico a rischio



La presentazione del festival è stata anche l’occasione per allertare l’opinione pubblica e in modo particolare la marineria fanese, da parte di Carloni, sul’ iniziativa dell’Unione Europea di abolire la pesca a strascico. L’intendimento sarebbe quello di rendere il mar Adriatico la nursery del pesce del Mediterraneo.

«Con il pericolo – ha detto Carloni - che i prodotti del nostro mare possano scomparire da mercato ed essere rimpiazzati da altri provenienti da Paesi che non seguono le nostre stesse regole. Proprio quelle che i pescatori italiani rispettano da sempre. Servono quindi politiche di settore, così come eventi come il Brodetto Fest che mettono al centro la pesca. Sul futuro del comparto ne parleremo a Fano con il ministro Lollobrigida domenica 4 giugno». Il ministro che ha avuto l’opportunità di assaggiare il brodetto fanese alla mostra sul cibo di Barcellona, si è reso disponibile a incontrare le aziende e i pescatori sulle prospettive del settore.



Importante a questo proposito è la promozione internazionale che è stata fatta della manifestazione. Dopo la partecipazione al Food Expo di Barcellona, il brodetto è stato promosso a Londra, riscuotendo un buon interesse da parte degli operatori turistici, a testimonianza di come l’enogastronomia costituisca una forza d’attrazione di grande suggestione, al pari dell’aspetto balneare, culturale, ambientale di cui si fa vanto una città turistica. Momento clou del festival, a questo proposito, sarà la gara nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce (venerdì 2 e sabato 3): appuntamento unico in Italia, si troveranno a Fano le regioni italiane del Brodetto, accompagnate nella sfida da Andrea Amadei di Decanter Radio2 Rai. Sul versante adriatico e ionico, Marche, Puglia, Veneto e sul versante ligure e tirrenico, Liguria, Toscana, Lazio.



Gli esperti



Non solo competizione ma anche tanta buona cucina per tutti coloro che amano le zuppe gustose a base di questo prezioso ingrediente e ricche di principi nutrienti importanti, che saranno abbinati ai grandi vini delle regioni italiane. Nella giuria grandi cultori del cibo: Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose, Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola e Luciano Pignataro giornalista, scrittore e esperto di gastronomia.