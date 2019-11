Fano, botti per Halloween: chili di petardi sequestrati e telefonate ai familiari dei ragazzini identificati

FANO - Halloween è una giornata da paura, ma solo quando a qualcuno salta il grillo di festeggiare lanciando grossi petardi fino a far esplodere la pazienza altrui. Molte confezioni di raudi, almeno qualche chilo, sono state sequestrate e portate in commissariato a Fano. Provenivano tutte dal quartiere di Sant’Orso, dove sono stati identificati diversi adolescenti. Il primo provvedimento è stato una telefonata ai familiari; per il momento sono comunque esclusi danni, non rilevati fino al tardo pomeriggio di ieri.

Ancora una volta il centro commerciale a Sant’Orso e gli immediati dintorni sono stati il punto di raduno per diversi gruppi di ragazzini e ragazzine che in alcuni casi, appena calato il buio, si sono divertiti a provocare frastuoni, certe volte paragonabili alle bombe carta da stadio. Il massiccio lancio di petardi ha richiamato polizia, carabinieri e vigili urbani. Li hanno chiamati i residenti esasperati, mentre assistevano alle stesse scene dell’anno scorso. Si parla di raudi nelle cassette della posta o nei cassonetti dell’immondizia.

