Esplosione nella notte: ladri sventrano â€‹il bancomat e fuggono con il bottino

FANO - Paura a Fano, dove nella notte è andato in scena un colpo esplosivo al bancomat.L'allarme è scattato nella zona di Bellocchi poco prima delle 4 allo sportello Ubi Banca di via Einaudi, squassato da un'esplosione. In pochi minuti i ladri hanno ripulito la cassa per un bottino ancora da quantificare con precisione ma che dovrebbe essere di diverse decine di migliaia di euro. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ingenti i danni riportati dalla filiale.