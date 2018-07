Boato nella notte: esploso â€‹e bruciato un altro cassonetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Esploso l'altra notte un cassonetto dell’isola ecologica in viale Battisti, il botto ha fatto tremare i vetri dei palazzi e delle case vicine. Il nuovo episodio, in una già lunga serie di atti vandalici dall’inconfondibile marchio di fabbrica, segnala che l’asticella della sfida è stata alzata di una tacca. «Stavo dormendo quando, intorno all’una, sono stato svegliato all’improvviso da un boato», raccontava ieri l’assessore Samuele Mascarin, residente in viale Battisti. «In un primo momento – ha proseguito – c’era solo tanto fumo, poco dopo ho iniziato a vedere anche le fiammate». Bocche cucite tra le forze dell’ordine, ma dal commissariato di Fano il vice questore Simone Pineschi conferma che «è stata avviata l’attività di indagine».