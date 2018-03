Il boato e poi l'incendio: giovane â€‹papà di due figli muore carbonizzato

di Jacopo Zuccari

Corsa contro il tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un boato e poi l’incendio: la tragedia si è consumata ieri mattina in un condominio di Ponte Sasso. Un giovane padre fanese, Andrea Corcione, è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme al quinto piano di un appartamento del residence Spiaggia Amica di via Cappellini.Tutto è avvenuto in pochi minuti, poco dopo le 10 quando alcuni operai che svolgevano lavori in un cantiere edile al di là della ferrovia hanno avvertito uno scoppio e girandosi hanno visto colonne di fumo nero sprigionarsi dalle finestre all’ultimo piano di un residence. Contemporaneamente, si è stagliata l’immagine straziante di un uomo con le fiamme addosso che si è accasciato esanime sulla balaustra del terrazzo.Gli operai del cantiere hanno dato subito l’allarme ai vigili del fuoco e nel frattempo hanno cercato di avvicinarsi urlando disperatamente al giovane di mettersi in salvo. La corsa dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Fano e poi da Pesaro con l’autoscala purtroppo si è rivelata inutile. Quando sono arrivati non c’era più niente da fare per il giovane. I vigili urbani e i carabinieri di Marotta e di Fano hanno immediatamente circoscritto l’area a causa delle forte esalazioni di gas provenienti dall’interno dell’abitazione. È stato impedito l’accesso alla zona fin dal sottopasso di via Damiano Chiesa.