Boati e fiamme nella notte: carbonizzata l'auto di un noto medico

FANO - Brusco risveglio in zona Flaminio a Fano: erano da poco passate le 4 quando alcuni boati hanno fatto sussultare gli abitanti.Un incendio aveva avvolto, per cause ancora da stabilire, l'auto del noto medico ed ecografo Carlo Amodio, parcheggiata nel garage del residence Flaminio in via Gozzi. L'intervento dei vigili del fuoco è statao immediato, ma non è risucito ad evitare che le fiamme danneggiassero il garage e altre auto parcheggiate vicino a quella del medico. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.