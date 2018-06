Bimbo rimane chiuso dentro l'auto: salvato dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Momenti di apprensione in via Girolamo da Fano, quartiere Paleotta, quando nella tarda mattinata un bambino piccolo è rimasto chiuso dentro la macchina dei genitori. Risolutivo l’intervento effettuato dai vigili del fuoco, che sono riusciti ad aprire uno sportello della vettura senza essere costretti a sfondare i finestrini. Si erano comunque preparati a farlo, nel caso l’operazione si fosse protratta a lungo e di conseguenza il piccolo rischiasse di rimanere per troppo tempo in un ambiente chiuso. Non c’è stato bisogno delle maniere forti e i vigili del fuoco hanno potuto lavorare senza ulteriori pressioni: il bambino è rimasto tranquillo e tra l’altro si è anche addormentato nell’abitacolo, mentre all’esterno era in corso l’intervento per riconsegnarlo ai suoi genitori.